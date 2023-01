Accoltellato dopo un litigio al Libertà: un ferito in ospedale. E c'è un arresto

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Bari con l'accusa di tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di un 42enne nel rione Libertà del capoluogo pugliese, la sera dell'Epifania. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue, riverso per strada.

Nei pressi nel punto in cui è avvenuta l'aggressione, gli agenti hanno trovato il coltello. Stando a quanto si apprende, il 33enne ha "numerosi precedenti penali ed è irregolare sul territorio nazionale".

Prognosi di 30 giorni

I poliziotti hanno intensificato il controllo del territorio nelle vie circostanti rintracciando poco dopo un uomo, che rispondeva anche alle caratteristiche segnalate dalla vittima, che ha cercato di sottrarsi al controllo. Il 33enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato omicidio su disposizione dell'autorità giudiziaria e quindi accompagnato nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice. Secondo quanto fa sapere la polizia, il ferito, ricoverato al pronto soccorso del policlinico di Bari con una prognosi di 30 giorni, avrebbe riconosciuto nel suo aggressore la persona con la quale, nel pomeriggio, aveva avuto un diverbio.