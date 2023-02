Salento, accoltellamento tra ragazzi dopo la lite: due feriti, i carabinieri indagano

Lite per strada, a Galatina, dove due ragazzi avrebbero discusso e vi sarebbe stato un accoltellamento. Sul posto i carabinieri, e il personale del 118. A quanto si apprende, non vi sarebbero feriti gravi.

Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale, l'altro viene interrogato dai carabinieri. La lite sembrerebbe dovuta a questioni private ed è avvenuta nei pressi dell'abitazione di una delle due persone coinvolte, in una zona centrale della città. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni conoscenti. La zona in cui si sono verificati i fatti è circondata dal nastro bianco e rosso per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi.

Dinamiche da accertare

Ancora poco chiari i contorni dell'accaduto. I militari dell'Arma stanno raccogliendo tutte le informazioni utili a ricostruire la vicenda mentre i sanitari sono sul posto per prestare le prime cure.