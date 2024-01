Un ragazzo di 20 anni nella notte è stato ferito al volto e alla testa con diverse coltellate ad Andria. Il giovane è stato poi portato all'ospedale Bonomo di Andria, dove gli sono stati applicati 60 punti di sutura. L'aggressione violenta gli ha causato anche una frattura esposta alla mandibola.

Sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia di Stato: per il momento non si esclude nessuna ipotesi.