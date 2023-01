Un'auto contro un autoarticolato: incidente questa mattina sulla strada provinciale che collega Bari a Bitonto, la Sp156, a pochi chilometri dall'aeroporto, costeggiato dall'arteria. Una jeep compass si è scontrata con un tir che procedeva in direzione opposta. Il conducente dell'auto è finito in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili urbani di Bari.