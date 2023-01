Si ribalta con l'auto: 24enne in Rianimazione

Un ragazzo di 24 anni è finito in Rianimazione al Fazzi dopo un incidente stradale avvenuto oggi all'alba in cui è rimasto gravemente ferito.

Il ribaltamento sulla Campi-Veglie

Intorno alle 5 infatti i vigili de fuoco di Veglie sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato sulla Strada Provinciale 103 che collega i comuni di Campi Salentina e Veglie in cui, a seguito del ribaltamento su un fianco di una Fiat, il conducente (un ragazzo nato a Campi il 1999) è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco, dopo aver estratto il giovane dalle lamiere e averlo affidato alle cure del personale del 118, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Trauma cranico-facciale e trauma toracico

Il 24enne è stato immediatamente trasferito in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Durante lo schianto ha riportato un trauma cranico-facciale e un trauma toracico. Ora è ricoverato presso il reparto di Rianimazione, respira spontaneamente e domani verrà sottoposto ad una risonanza.