Vandali in azione al parco: distrutte le giostrine per i bambini. La denuncia sui social

Brutto risveglio per le famiglie del quartiere San Paolo a Bari che stamattina avevano pensato di poter trascorrere con i propri figli una serena giornata nel parco che si trova in via Ricchioni, a due passi dalla sede del Municipio III. Ignoti nella serata precedente si sono “divertiti” a distruggere completamente una delle giostrine dedicate ai più piccoli.

La denuncia sui social



Nelle immagini condivise dai cittadini via social sono ben visibili le condizioni in cui la struttura è stata ridotta, con il ponte che si può attraversare per arrivare dalla struttura allo scivolo completamente smontato.

Le assi di legno in alcuni casi sono rimaste attaccate penzolanti alla struttura, mentre altre sono state completamente staccate e gettate. Una situazione di enorme pericolo per chiunque si sia trovato nel giardino. In seguito alla segnalazione, arrivata dal consigliere municipale Angelo Scaramuzzi alla polizia locale e alla ripartizione Ivop, la struttura nell’immediato è stata messa in sicurezza, ora si dovrà capire in che modo sarà possibile ripristinarla o se sarà necessario sostituirla con una nuova e i tempi che ci vorranno per queste operazioni.

Il consigliere: "Situazione allucinante"

«Mi sono recato all’area ludica in seguito ad alcune segnalazioni avute nella prima mattinata di ieri – sottolinea il consigliere Scaramuzzi -. È allucinante la situazione che mi sono trovato di fronte, si tratta di un tipo di teppismo urbano che va assolutamente represso. Non possiamo accettare che si verifichino situazioni del genere». In merito alle condizioni in cui è stata ritrovata la struttura per bambini, Scaramuzzi aggiunge: «La struttura è stata messa completamente fuori uso. È fondamentale denunciare non solo per far sì che l’area venga ripristinata, ma anche per poter eventualmente individuare i colpevoli di questo gesto. Non è possibile accettare situazioni del genere, parliamo di una struttura pubblica in un’area ludica per bambini».



In conclusione, Scaramuzzi ci tiene a sottolineare: «Sono molto dispiaciuto per l’accaduto, e lo dico anche a nome di tutti i cittadini per bene». Uno stato di degrado in cui versa l’area causato da cittadini che non hanno senso civico né rispetto dei beni comuni, che è solo l’ennesimo episodio di questo tipo, basti ricordare gli episodi che hanno visto protagonisti il parco dell’ex Caserma Rossani e il nuovo parco Maugeri.



