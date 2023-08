Maglie, libri rubati o bruciati nel parco: lo sdegno della città

Libri a disposizione dei lettori, bruciati nel parco cittadino. Non è la continuazione della trama di Fahrenheit 451, il romanzo utopico di Ray Bradbury, in cui le opere letterarie venivano arse in piazza, ma un atto di grave inciviltà denunciato dall'ideatrice, Rachel Mc Cormack. A distanza di quattro mesi infatti, l'iniziativa di book sharing della ragazza irlandese, ormai trapiantata a Maglie da diversi anni, è stata rovinata dai vandali. La maggior parte dei volumi in lingua inglese, posti nella casetta dedicata in villa Tamborino per la condivisione tra chi passeggia nei sentieri del parco, sono spariti: solo uno è stato ritrovato, strappato, dato alle fiamme e gettato in un angolo. Una delusione forte per la ragazza che ha voluto denunciare la vicenda su un gruppo social cittadino. «Qualche mese fa ho lasciato dei libri in inglese nella Villa Tamborino -commenta l'ideatrice.

Lo sdegno

Oggi ne ho trovato uno strappato, bruciato e buttato via. Forse anche gli altri hanno fatto la stessa fine. Che delusione».

Tanto lo sdegno, misto a rassegnazione, dei commentatori del post. «Un'iniziativa bella e che invita noi tutti alla condivisione -si legge-, ma purtroppo la realtà ci insegna che non tutti la pensiamo allo stesso modo con molto dispiacere» oppure «Ci sono purtroppo sempre le mele marce -aggiunge un altro-. Io metterò un mio libro nello stesso posto e spero che altri facciano lo stesso». Infine è la stessa Rachel a dire la sua. «Mi era stato detto di darli direttamente alla biblioteca -conclude- ma mi è piaciuta molto questa iniziativa di book sharing visto che ce l'abbiamo anche in Irlanda. Non ho mai pensato che i libri venissero distrutti. Sono stata un po' ingenua. Ho imparato una bella lezione».