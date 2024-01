Quali sono i libri più venduti in Italia? Ecco la top ten 2023

Sostanziale tenuta del mercato del libro in Italia nel 2023 che si prepara però a nuove sfide nel 2024. Le vendite dell'editoria trade sono state nel 2023,pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, in crescita dello 0,8% rispetto al 2022 (più 14,1% sul 2019). Le copie sono state invece 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% sull'anno precedente (più 12,6% sul 2019).

Nei dieci titoli più venduti del 2023 in Italia, sette sono scritti da autori e autrici italiane. Ecco la Top Ten presentata alla giornata conclusiva del XLI Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia, presentata dall'Associazione Italiana Editori.

