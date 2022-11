Vandali al parco giochi: distrutte le giostrine per i bimbi disabili

Vandali al parco giochi: hanno distrutto anche le giostrine per i bimbi disabili.Il parco giochi di via Pirandello a Tricase, è messo male. Da alcuni mesi i vandali hanno distrutto anche due giostre inclusive donate da International Inner Wheel Club di Tricase-Santa Maria di Leuca. Una vergogna, insorge il paese, un simile gesto ha tolto la possibilità ai bimbi, anche quelli disabili, di poter usufruire delle giostrine e giocare insieme ai propri coetanei all'aria aperta.

La denuncia dell'amministrazione comunale

L'assessore comunale Anna Forte prende posizione e annuncia: «Non abbiamo certezze sull'identità dei vandali e su chi abbia distrutto le panchine e i tavoli di legno del parco della zona Lama. Certo il parco è frequentato, nelle ore serali, anche da gruppi di ragazzini. L'amministrazione comunale ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e saranno loro a cercare i colpevoli».