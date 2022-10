Vandali nella villa comunale: giù a calci il muro della ludoteca

Vandali nella villa comunale di Lecce: giù con un calcio il muro della ludoteca. E' accaduto nelle scorse ore dopo l'intervento da parte dell'amministrazione comunale che aveva murato i due edifici presenti - e vuoi - all'interno del parco cittadino.

Propprio nei giorni scorsi infatti Palazzo Carafa, a seguito di alcune segnalazioni della presenza di "abusivi" all'interno della casa del custode e della ludoteva, aveva deciso di mettere in sicurezza i locali murando le porte di accesso dopo un sopralluoggo da parte della Polizia municipale e di una ditta edile. Negli ultimi tempi infatto l’edificio era diventato un rifugio di fortuna per una giovane coppia. Lo stesso intervento è stato effettuato per i locali della ludoteca.

Nelle scorse ore dei balordi hanno agito indisturbati e colpito con calci i mattoni che erano stati sistemati - evidentemente non fissati nella maniera corretta - per bloccare l'accesso all'immobile.