Vandali nella villa comunale, distrutta l’altalena dei bimbi

A ncora atti vandalici consumati nella villa comunale di Francavilla Fontana. Nel mirino di balordi finiscono sempre le giostre per bambini. Qualcuno ha avuto l’insano piacere di distruggere un’altalena destinata ai più piccoli, rompendo i cavi che la tengono sospesa alle due estremità dei pali. Un’azione deplorevole nel momento in cui la villa comunale si è trasformata in un contenitore di storie e vicende della comunità francavillese, un luogo di memoria viva e interattiva. Diversi viali del polmone verde hanno ora un nome ed un cognome per ricordare l’opera e l’impegno di alcuni francavillesi votati dai cittadini nell’ambito di una consultazione online al termine di un percorso che ha visto come protagonista la commissione toponomastica. Per il presidente del consiglio Domenico Attanasi si sarebbe trattato di uno sfregio voluto da parte di qualche adolescente. “L’ennesimo atto vandalico – ha detto Attanasi - sarebbe stato compiuto, stando ad alcune voci, da un gruppetto di adolescenti. Altro non so. Ai cittadini francavillesi l’onore e l’onere di avere cura di un posto che a partire da domenica scorsa, giorno della cerimonia, non è più solo sinonimo di cura dell’ambiente, socializzazione e svago, ma ha acquisito anche un forte significato simbolico”.

L'episodio

Per Attanasi “la città non è solo, anzi, non è affatto, di chi la amministra”. Da qui il forte richiamo al senso civico e non solo. “La città è di tutti, e ognuno deve assumersi la sua piccolissima fetta di responsabilità”, chiosa il presidente dell’assise comunale. A febbraio scorso, ignoti fecero scempio di tre giostre nuove. Venne distrutto il cerchio girevole degli elefantini, la giostra girevole ed un altro gioco. L’amministrazione ha più volte sottolineato il suo impegno per riqualificare i parchi giochi, ma davanti all’inciviltà di qualcuno c’è evidentemente ben poco da fare. Sul raid vandalico di febbraio scorso il sindaco Antonello Denuzzo espresse la sua profonda amarezza “come padre, come cittadino, prima ancora che come sindaco”. Per la villa comunale “Pietro Palumbo” sarebbe dovuta incominciare una nuova stagione. A giugno dello scorso anno la commissione giudicatrice affidò la gestione del punto ristoro, dell’anfiteatro e dei servizi di manutenzione del più importante parco cittadino all’associazione temporanea di imprese composta da “Ommi Cooperativa sociale”, “Giba srl” e “Diesse srl”.

Le prospettive