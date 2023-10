A Bari nasce "CityLife", il nuovo quartiere innovativo e sostenibile: 162 appartamenti, un parco e negozi

«Bari non ha nulla da invidiare a Milano». Il tono e lo sguardo di Sergio Manelli, Ceo di Manelli impresa spa, sono fieri mentre presenta a Bari, nella location di Spazio Murat, il nuovo quartiere innovativo e sostenibile che sorgerà nell’area dell’ex clinica Santa Lucia. Un’altra linfa di vitalità per la zona che sarà interessata anche dalla nascita del Parco della Giustizia. MyCityBari, il nome del quartiere, che porta la prestigiosa firma dello studio Mario Cucinella Architects, comprende una corte verde con attorno 162 appartamenti, un parco, negozi e aree per lo sport, con linee sinuose, terrazze digradanti e superfici aggettanti per schermare il calore. Un’area di 22.500 metri quadri tra via Giuseppe Fanelli e via Girolamo Giusso, nel quadrante sud-est di Bari, tra il centro storico e le masserie della prima campagna.

Il progetto

Spiega il Ceo Manelli: «Il progetto rappresenta un importante passo avanti nella rigenerazione urbana, offrendo un nuovo contesto abitativo di elevata qualità architettonica.

Il nostro obiettivo con questo progetto è di creare a Bari un ambiente che promuova il senso di comunità e garantisca una migliore qualità di vita per tutti i residenti. L’intervento si inserisce fra città e natura, creando un equilibrio perfetto tra gli spazi abitativi e l’ambiente circostante. Crediamo fermamente nel potenziale di questo progetto, che porterà ricadute positive in termini di sviluppo economico del territorio (posti di lavoro e PMI) e siamo convinti che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale».



E MyCityBari rimarca il contatto con l’ambiente e la tradizione pugliesi anche dal punto di vista estetico e strutturale. Mario Cucinella, apprezzato e prestigioso architetto e designer, racconta: «Conosco bene la Puglia, ho anche una casa a Ceglie Messapica. Il bianco che riflette la luce è uno degli elementi più straordinari di questo territorio. Un edificio non deve sembrare un oggetto stravagante, che vaga in mezzo al niente. Il linguaggio moderno deve incrociare le peculiarità del territorio. Uno stile contemporaneo ma inserito nel contesto storico». L’intervento si sviluppa su tre corpi di fabbrica uniti fra di loro da livelli interrati comuni e collegati da un sistema di ampie terrazze poste al primo e secondo piano fuori terra. Gli edifici ospiteranno un complesso residenziale di 162 appartamenti, locali comuni a servizio delle residenze, spazi commerciali (al piano terra lungo via Giuseppe Fanelli) ed autorimesse ai piani interrati.

Aree verdi e parco attrezzato

La rigenerazione urbana del quartiere è favorita dall’inserimento di nuove aree verdi e dalla creazione di spazi e funzioni collettive a beneficio della comunità: un nuovo parco attrezzato per il gioco e lo sport fa da cornice all’intervento mettendo in relazione la grande corte verde attorno a cui si articolano i volumi residenziali con il sistema urbano al loro intorno. L’ampia varietà di aree esterne pertinenziali e pubbliche è frutto della consapevolezza della necessità di fruire di spazi all’aperto e del contatto visivo con la natura.



