Appartamenti popolari occupati abusivamente: altri tre sgomberi

Tre appartamenti di edilizia popolare, di proprietà dell'Arca Capitanata e del Comune di Foggia, occupati da altrettante famiglie legate alla criminalità organizzata sono stati sgomberati questa mattina dalle forze dell'ordine a Foggia. Gli alloggi si trovano in via De Viti De Marco, in via Saragat e in via Mons. Cavotta.

Gli appartamenti liberati da novembre ad oggi

Con quelli odierni sale a 26 il numero degli alloggi liberati da novembre scorso. Inoltre il prefetto di Foggia Maurizio Valiante in mattinata ha firmato una nuova interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa individuale con sede a Mattinata (Foggia) che opera nel settore delle concessioni in materia zootecnica ed agricola.