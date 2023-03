Piazza di spaccio vicino alla parrocchia, arrestato un pregiudicato. Aveva una pistola pronta all'uso

Arriva la Polizia. Ed è fuggi fuggi nella piazza di spaccio nelle vicinanze di una parrocchia del rione Paolo VI di Taranto. E dopo un parapiglia in manette finisce un pregiudicato di 38 anni che addosso aveva una pistola pronta all'uso e uno zainetto con all'interno 22.000 euro in contanti. Il tarantino volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le contestazioni di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di documento d’identificazione falso valido per l’espatrio, porto abusivo di pistola e relativo munizionamento e ricettazione.

L'operazione

Per giorni gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile hanno monitorato una zona del rione, nei giardini vicino una parrocchia del quartiere, con il sospetto che fosse diventata il punto di riferimento di una banda di spacciatori. Al momento del loro arrivo i poliziotti hanno trovato nei gardinetti una decina di ragazzi, alcuni a piedi altri in scooter. Alla vista degli agenti i ragazzi hanno tentato la fuga a bordo delle moto. Il 38enne, però, è stato raggiunto e bloccato, mentre gli altri sono riusciti a fuggire.

La perquisizione

L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola rubata calibro 9x21 fornita di caricatore bifilare con 22 cartucce, di cui 15 inserite nel caricatore, Inoltre nello zainetto aveva 2 involucri con all'interno dieci grammi di hashish, una carta di identità con la sua foto, ma con dati falsi e oltre 22mila euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, e quattro telefoni cellulari. Per lui si sono aperte le porte del carcere.