In tre in auto con la droga e i soldi, uno tenta di scappare: denunciati

Cerca di scappare al controllo della polizia, portando con sé uno zainetto pieno di droga. Ma la fuga fallisce e viene denunciato insieme con le altre due persone che erano in auto con lui. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Ruffano.

I controlli

Gli agenti del Commissariato di Taurisano, durante un’attività di controlli, hanno notato un'auto in sosta su un largo piazzale completamente privo di illuminazione, con a bordo due uomini di 22 e 18 anni, e una donna di 26 anni. Hanno deciso di preocedere con un controllo ma il 18enne, seduto sul sedile posteriore, approfittando della scarsa visibilità, ha tentato di scappare scendendo repentinamente dall’abitacolo, spingendo con forza lo sportello e facendo rovinare sull’asfalto uno dei poliziotti, procurandogli delle escoriazioni.

Soldi e droga

Il giovane è stato comunque bloccato e immobilizzato. Nel suo tentativo di fuga stava cercando di portare con sé una borsa con tracolla di colore nero, nella quale, a seguito della successiva perquisizione, è stata rinvenuta una bustina in cellophane trasparente contenente circa 500 grammi di marijuana, ed un pezzo di hashish di 10 grammi avvolto in un tovagliolo di carta. Nella successiva perquisizione dell’abitacolo veniva rinvenuto un borsello di colore scuro, contenente la somma complessiva di 1.070 euro di proprietà della coppia, di cui gli stessi non giustificavano il possesso e pertanto la stessa veniva sequestrata in quanto ritenuta provento di attività di spaccio.

I tre sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.