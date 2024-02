Salento, 16 lavoratori in nero tra pub, birrerie e pizzerie: partono le denunce

Militari della Guardia di finanza di Lecce, nel corso di controlli in birrerie, pub, rosticcerie e pizzerie hanno individuato complessivamente 16 lavoratori impiegati in nero, ovvero senza un regolare contratto. Interessati dai controlli anche un gommista e un rivenditore di auto usate.

I comuni coinvolti

Le attività ispettive sono state eseguite nei comuni di Maglie, Copertino, Trepuzzi e Novoli. In particolare, in due attività di ristorazione a Novoli, i finanzieri hanno individuato sette lavoratori 'in nerò, altri quattro sono stati scoperti in un esercizio commerciale a Trepuzzi. I datori di lavoro sono stati segnalati all'ispettorato territoriale del lavoro per l'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione delle attività. Sono in corso ulteriori approfondimenti della Gdf per accertare eventuali irregolarità di natura fiscale.