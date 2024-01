Furti in aeroporto a Brindisi, tre denunciati

Sono accusate di furto con l'aggravante di averlo commesso in aeroporto le tre persone denunciate dalla polizia a Brindisi. Si tratta di due diversi episodi avvenuti all'aeroporto del Salento nell'agosto e nel dicembre del 2023.

Nel primo caso un giovane si sarebbe introdotto nel bagno per le donne rubando dal portafoglio di un'anziana circa 80 euro. Nel secondo caso i presunti autori del furto sono ritenuti un uomo ed una donna. La coppia avrebbe prima rubato del danaro dal portafoglio di una passeggera per poi gettarlo in un cestino porta rifiuti dove è stato ritrovato dalla vittima. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Frontiera con il supporto delle immagini dell'impianto di videosorveglianza interno dell'aeroporto di Brindisi.