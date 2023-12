Truffa su fondi pubblici: sequestro di immobili e quattro denunce

Truffa su fondi pubblici, sequestrati 110mila euro nel Barese. Avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti, beneficiando illecitamente di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Regione Puglia e co-finanziati dall'Unione europea. In questo modo, avrebbero anche evaso imposte sui redditi e Iva. Per questo, la guardia di Finanza ha eseguito - nei comuni baresi di Castellana Grotte e Putignano - un decreto di sequestro preventivo di immobili e disponibilità finanziarie da 110mila euro nei confronti di una società e quattro persone fisiche, accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato emesso dal gip.

La società è stata segnalata per responsabilità amministrativa dell'ente.