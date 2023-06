Ladri scatenati, furti e raid nelle case: cresce l'allarme tra i residenti

Una vera e propria escalation che non può non preoccupare: in forte aumento a Fasano i furti di auto e negli appartamenti. Partendo dai primi da qualche settimana i ladri di auto si sono nuovamente scatenati.

L'azione

Le macchine in sosta vengono asportate anche alla luce del sole, in zone dove c’è un continuo via vai di gente. Savelletri e Torre Canne, le due località balneari che, condizioni meteo permettendo, hanno iniziato ad essere prese d’assalto soprattutto bel fine settimana, vengono sistematicamente scambiate dai topi d’auto per mega autosaloni a cielo aperto da cui possono prelevare veicoli di ogni tipo. Approfittando della festa patronale in corso nella serata di venerdì i ladri si sono intrufolati in alcuni appartamenti per portar via oro e preziosi.