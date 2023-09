Carrassi, carabiniere fuori servizio insegue i ladri e sventa un furto.

Carabiniere fuori servizio insegue i ladri e sventa un furto. e' accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, in via Toma a Bari, l’attenzione di un Carabiniere della vicina Stazione CC di Bari Carrassi, mentre era libero dal servizio, veniva attirata dalle grida di una donna che inveiva contro 2 giovani intenti a rubare il motorino Piaggio X8 del figlio. Il militare, senza alcun tentennamento, si è posto all’inseguimento a piedi dei due, bloccandone subito dopo uno di loro e traendolo in arresto poiché ritenuto, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa,autore del furto aggravato.

La dinamica del furto

Dalla rapida ricostruzione della dinamica, il 20enne barese, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe dapprima asportato la chiave della moto, incautamente lasciata inserita, e poi sottratto il motociclo insieme al complice.

Le tempestive ricerche, attuate dal militare intervenuto insieme ad i colleghi accorsi sul posto, permettevano inoltre di rinvenire il mezzo nella vicina via Buccari e di restituirlo all’avente diritto.

Il ventenne è stato posto ai domiciliari