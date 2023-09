Prova a vendere online una bicicletta elettrica inesistente e viene denunciato insieme alla compagna

Sono di Bari i due presunti truffatori che avrebbero tentato di vendere online ad un uomo di Perugia una bicicletta elettrica, facendosi anticipare parte della somma pattuita per poi sparire nel nulla. A scoprirli sono stati i carabinieri della stazione di Perugia che, al termine delle indagini, hanno scoperto e denunciato per truffa in concorso un uomo di 27 anni ed una donna di 25 residenti in provincia di Bari, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Il tentativo di truffa e la denuncia

Tutto è cominciato con il 27enne che ha pubblicato on-line l'annuncio per la vendita di una bicicletta elettrica, a fronte della quale un ignaro acquirente, un uomo siriano di 25 anni domiciliato a Perugia, ha “abboccato”, contattando il finto venditore per la compravendita della bici. L'uomo si è fatto quindi versare su una carta prepagata intestata alla sua complice un acconto di alcune centinaia di euro e successivamente, come sempre accade in questi casi, si è reso irreperibile. L'acquirente, non riuscendo a contattarlo e non vedendosi recapitare il bene acquistato, ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Perugia, le cui indagini hanno permesso di risalire agli autori della truffa online, che sono stati denunciati a piede libero.