De Laurentiis: «Offerta da 2,5 miliardi per il Napoli, ma non vendo. Cederò il Bari»

“Il Napoli è un giocattolo che appartiene alla famiglia De Laurentiis, perché devo dare un valore, tanto non lo vendo. 2,5 miliardi per il Napoli offerti da un fondo arabo. E che me ne faccio? Non mi servono”. Aurelio De Laurentiis, intervenuto in un evento targato Il Sole 24 Ore, non le manda a dire. Non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli. L'offerta a cui fa riferimento sarebbe stata formulata da un fondo qualche tempo fa.

Il Bari? "Va venduto"

E sul Bari il patron della Filmauro non cambia la propria posizione: «Va venduto – spiega De Laurentiis –, se non cambiano la legge come in Europa dove padre e figlio possono avere due club. Mi piacerebbe tenerlo, sono amico di Decaro. L’ho seguito nel primo anno di serie D, l’ho avviato, poi Luigi mio figlio è stato bravissimo».