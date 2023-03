De Laurentiis non lascia dubbi: «Se il Bari va in A, lo venderemo». Presa di posizione del presidente del Napoli

«Se il Bari dovesse andare in Serie A, lo cederemo a chi saprà gestire il club al meglio». Aurelio De Laurentiis lancia il messaggio e ribadisce un concetto che aveva già spiegato diverse volte. In occasione dell'inaugurazione di un nuovo corso di studi su calcio e diritto, presso l'Università Luigi Vanvitelli di Napoli, il presidente del Napoli ha spiegato nuovamente la propria posizione. Nessuna sorpresa, anche se adesso il discorso sembra più concreto, visto che i biancorossi sono al terzo posto in B e in piena corsa per la promozione diretta nel campionato più bello d'Italia.

Bari, multiproprietà: che succede?

Aurelio De Laurentiis, però, aveva già lanciato il proprio messaggio sul tema multiproprietà. Ed evidentemente il buon campionato dei biancorossi non ha cambiato nulla. Anzi, è un fattore che potrebbe persino accelerare il processo.