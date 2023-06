Ore contate per il gran caldo, da domani arriva una perturbazione: temporali e dieci gradi in meno

Ore contate per il grande caldo di questi giorni in Puglia, domani spazio a rovesci e temporali, anche con grandine, e al calo persino di 10 gradi delle temperature. Al promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale seguirà, infatti, una bassa pressione, con annessa una circolazione depressionaria. I venti saranno da moderati a localmente forti. La fase perturbata non durerà molto, ma durante la settimana prossima ci saranno temperature non eccessivamente alte.

La situazione in Italia

La perturbazione che arriva dall'Atlantico settentrionale porterà veloci temporali prima al Nordest e sulle Marche, in cui potranno esserci anche grandinate. Tuoni e fulmini colpiranno anche l'Abruzzo e i rilievi centro-meridionali del Lazio. La fase perturbata si concluderà in Campania e Basilicata fino a toccare la Puglia.