Lockdown nazionale di 2-3 settimane, super zona rossa e coprifuoco 19: stretta in arrivo, oggi vertice

E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di rosso e di arancione (da oggi le Regioni in giallo sono solo sei fra le quali la Puglia).

Oggi pomeriggio si riunirà a Palazzo Chigi la Cabina di Regia politica e probabilmente saranno varate regole più severe. Alla riunione parteciperanno i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e il sottosegretario Garofoli che faranno il punto con gli esperti del Cts e con il commissario all’emergenza, il generale Figliuolo.

Covid, contagi in salita, mezza Italia è già rossa, il bilancio choc da centomila morti Mappa

Lockdown, il Cts insiste. Ma il governo: avanti con il sistema delle zone nelle Regioni

I contagi

La riunione è stata convocata alle 17 perché a quell'ora ci sarà il quadro dei contagi di oggi che potrebbero essere molto alti e comunque dovrebbero indicare con maggiore precisione le aree più colpite. Aree che comunque sono già attenzionate come la provincia di Brescia, Milano e la Romagna. In queste aree le varianti del Sars Cov-2 circolano già in modo virulento.

Non c'è alcuna certezza di quali misure saranno prese ma nella cassetta degli attrezzi degli esperti c'è di tutto. Secondo alcuni potrebbe essere rispolverato il "modello Natale" che - come ricordiamo tutti - dal 23 dicembre al 6 gennaio fece scattare la fascia rossa per tutta l'Italia in occasione dei giorni festivi e quella arancione in quelli feriali. Qualcuno poi ipotizza l'anticipo del coprifuoco alle 19 su tutto il territorio nazionale almeno fino ad aprile.

Ma potrebbero essere prese misure innovative come la sospensione delle vaccinazioni di massa in alcune aree (la circolazione delle persone comporta automaticamente un aumento dei contagi) e, al contrario, la concentrazione delle somministrazioni nei centri urbani più colpiti. Quest'ultima soluzione è stata adottata la scorsa settimana dalla Regione Lombardia in alcuni paesi, come Viggiù, particolarmente colpiti dalla variante inglese con risultati che paiono incoraggianti perché sembrerebbe che l'incremento delle infezioni sia stato frenato. A favorire questa soluzione potrebbe essere anche la circolare del ministero della Salute che consentirà di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche su persone con oltre 65 anni, come già da una decina di giorni stanno facendo Francia e Germania e come la Gran Bretagna fa già da prima di Natale.

Altra ipotesi sul tappeto è quella di rendere ancora più rossa la fascia rossa allargando le chiusure che già, in base all'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi prevedono la serrata anche dei parrucchieri e dei barbieri.

In ogni caso prima di prendere delle decisioni il governo vorrà ascoltare il parere delle Regioni e dei Comuni che hanno pareri diversi fra di loro.

Ma ad essere decisivi saranno i dati sui contagi delle ultime 24 ore. Che porteranno anche una pessima notizia, probabilmente oggi supereremi la tristissima quota dei 100.000 morti per questa pandemia.