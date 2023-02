Incidente sul lavoro: muore operaio. Stava lavorando al cantiere del grattacielo della Regione Piemonte

Incidente sul lavoro a Torino: morto operaio. Si tratta di Antonio Del Mondo, 45enne. In un primo momento si era diffusa la voce che fosse un pugliese, originario di Otranto, in provincia di Lecce, ma dall'ufficio Anagrafe del Comune smentiscono che l'uomo avesse legami con la città.

L'uomo stava lavorando allo smantellamento del cantiere del grattacielo della sede della Regione Piemonte ieri mattina quando, secondo le prime ricostruzioni, ​sarebbe caduto da una scala appoggiata sul tetto di una baracca a ridosso di via Passo Buole.

A nulla sono serviti i soccorsi, il 45enne è morto sul colpo. Sul posto oltre ai medici del 118 e le volanti della polizia anche gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino, che "indagano" sull'accaduto. La zona è stata sequestrata.

I sindacati

“Continua senza tregua l’intollerabile strage dei lavoratori. L’ennesimo e drammatico incidente ha causato la morte a Torino di Antonio Del Mondo, originario di Otranto, precipitato da una scala in un cantiere negli uffici della Regione Piemonte. È inammissibile assistere a questa strage quotidiana: nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail. Occorre investire sulla formazione dei lavoratori e puntare su maggiori controlli nei cantieri, quale strada maestra per rafforzare la cultura della sicurezza. Esprimo il cordoglio dell’UGL alla famiglia della vittima e invitiamo il Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica. La manifestazione dell'UGL 'Lavorare per vivere' ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile delle cosiddette 'morti bianche'". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, e Silvia Marchetti, Segretario Regionale UGL Piemonte, in merito all'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio salentino mentre eseguiva dei lavori di smantellamento di un cantiere nel grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato lo scorso ottobre.