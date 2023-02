Incidente sul lavoro, operaio investito da muletto in una fabbrica di marmi. Grave in ospedale. È ricoverato nel reparto di chirurgia toracica del policlinico “Riuniti” di Foggia l’operaio di 66 anni originario di Andria che ieri mattina è rimasto ferito mentre era a lavoro su un muletto in una fabbrica di marmi di Trani.

Nell’incidente il 66enne ha riportato una lesione brachiale con frattura multipla. Secondo le prime ricostruzioni l’operaio sarebbe stato investito da un muletto dopo aver scaricato merce destinata all’attività di produzione.



Soccorso dal personale del 118 allertato dai suoi colleghi, l’operaio è stato trasportato prima all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta e poi trasferito nell’ospedale di Foggia.

Sul posto sono intervenuti i funzionari dello Spesal della Asl Bat. Indaga sull’accaduto la polizia di Stato.

