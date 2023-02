Stop alla vendita online di veleni per uccidere cani e gatti. La denuncia è partita dal Comune di Taranto

Stop alla vendita sul web di veleni per cani e gatti. L'iniziativa nasce dal comune di Taranto e dall'amministrazione Melucci. «Ricevute numerose segnalazioni da cittadini e attivisti, e dopo aver verificato la notizia, l’assessore e il garante hanno coinvolto la direzione Ambiente che, a sua volta, ha inviato una lettera al ministero della Salute denunciando quanto scoperto. I prodotti venduti con il nome “cat repellent” e “dog repellent”, infatti, inizialmente riportavano denominazioni più esplicite e preoccupanti, come “dog killer” e “cat killer”.

Un “alert” è stato inviato anche alle associazioni animaliste locali e all’Istituto zooprofilattico affinché, attraverso i loro canali, di vulgassero la notizia», spiega il Comune in una nota.

«Denunciate»

«In seguito alla nostra denuncia – il commento dell’assessore all'Ambiente Laura Di Santo – il ministero della Salute ha decretato il blocco della pagina web dell’azienda che vendeva questi prodotti, interessando anche il comando dei Carabinieri per la tutela della salute. Ribadisco l’invito a tutti i cittadini a segnalare episodi di questo e altro genere all’indirizzo e-mail garantedeglianimali@comune.taranto.it, una figura fondamentale che il sindaco Rinaldo Melucci ha voluto istituire, proprio per tutelare i nostri amici a quattro zampe».