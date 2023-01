Salento, cani costretti a vivere in un box fatiscente insieme alle galline: multato un anziano

Tre cani costretti a vivere in un minuscolo box fatiscente insieme alle galline. È ciò che hanno scoperto gli operatori del Nucleo guardie zoofile Agriambiente di Nardò a Morciano di Leuca. Il proprietario, un settantenne del posto, dovrà pagare una multa di 700 euro e dovrà dotare la sua abitazione di un luogo idoneo ad ospitare gli animali.

I controlli

L'intervento è stato eseguito venerdì - 13 gennaio - insieme agli agenti della polizia locale, in seguito a una segnalazione. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che i tre cani - uno di grossa taglia, gli altri due più piccoli - erano custoditi in un box di circa due metri quadrati, quasi completamente al buio, all'interno del quale erano costretti a convivere con alcune galline. I tre cani erano sprovvisti di microchip, in violazione di quanto prevede la legge regionale sulla detenzione di animali.

La multa

Al termine dell'accertamento, per l'anziano è scattata una sanzione di 700 euro per detenzione di animali non conforme alla normativa. Inoltre, le guardie zoofile e gli agenti della polizia locale hanno diffidato l'uomo a provvedere a sottoporre i tre cani a visite veterinarie per comprovare lo stato di salute degli animali ed approntare eventuali trattamenti terapeutici nel caso in cui, dagli accertamenti, dovessero emergere problemi o patologie. I risultati, come da procedura, saranno poi confrontati con quelli che gli operatori potranno far eseguire da veterinari da loro incaricati. Il settantenne dovrà anche realizzare luoghi più idonei in cui far vivere gli animali, uniformandosi così a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di detenzione di animali. Infine, dovrà dotare i tre cani del microchip obbligatorio per legge e dovrà registrarli alla banca dati degli animali di affezione della Regione Puglia. Le guardie zoofile Agriambiente continueranno a monitorare la situazione per assicurarsi che ai cani venga garantita una custodia idonea, nel rispetto della loro salute e del loro benessere.