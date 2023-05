Vandali in città, lanci di bottiglie e pietre contro bus: le denunce dei sindacati

Lanci di bottiglie e pietre, i vandali sono tornati in azione contro due bus della Kyma Mobilità-Amat di Taranto, la società per la mobilità urbana di Taranto. I nuovi episodi sono avvenuti ieri sera, uno nella città dei due mari e l'altro nel comune di Statte.

Gli episodi

A Taranto sarebbe stata lanciata una bottiglia contro un bus che transitava in piazza Fontana, ormai a fine corsa. I vandali hanno preso di mira il vetro posteriore del veicolo, rompendolo in mille pezzi. A Statte, invece, una pietra è stata lanciata contro un autobus provocando la distruzione della vetrata lato guida. Nel secondo caso il conducente, stando ad alcune fonti sindacali, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso.

Le forze dell'ordine, accorse sui due posti al centro degli attacchi dei vandali, non hanno ancora identificato gli autori degli episodi di ieri sera.

L'allarme

«Ormai sta diventando uno sport del fine settimana quello di lanciare sassi o bottiglie contro i mezzi pubblici - ha dichiarato Antonio Schiano, del sindacato Uil Trasporti - sono episodi che si ripetono con frequenza allarmante». E ancora: «Stiamo valutando di chiedere al Prefetto la convocazione del Comitato per l'Ordine pubblico».

Le dichiarazioni del consigliere Di Gregorio

«Siamo di fronte ad azioni violente che oltre a costituire un rischio per i passeggeri e per le maestranze della società di trasporto urbano, cui rivolgo la mia massima solidarietà e il ringraziamento per l'attività svolta, di fatto compromettono il regolare svolgimento di un servizio di pubblica utilità».