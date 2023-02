Vandali lanciano pietra contro il bus in marcia: in frantumi il finestrino

Pietra contro il bus: spaccato il finestrino del mezzo. Via alle indagini. Atto vandalico ieri sera ai danni di un bus della linea 11 di Kyma Mobilità-Amat Taranto, la società partecipata per il trasporto urbano. Lo riferiscono fonti sindacali, precisando che una grossa pietra, lanciata contro il mezzo pubblico nelle vicinanze dell'ospedale Moscati al quartiere Paolo VI, ha infranto uno dei vetri laterali. Non ci sarebbero stati feriti. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.