Pietre contro l'autobus: vetri rotti, autista miracolosamente illeso. Torna il pericolo vandalismo

Lanciano pietre contro il bus in corsa e solo per un caso fortuito nessuno resta ferito. E a Bari torna la grande paura: secondo raid in pochi giorni dopo l'aggressione a un autista di Amtab. L'episodio è accaduto poco prima delle 19, sulla linea 3 diretta alla stazione ferroviaria di Bari.

Le ricostruzioni dell'autista

A lanciare le pietre, secondo le prime ricostruzioni dell'autista, sarebbero stati ragazzini. Sul bus c'erano alcuni passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. Il mezzo, però,ha riportato una serie di danni: in frantumi i vetri posteriori del mezzo. Un'escalation che conferma l'emergenza della violenza e del vandalismo anche nel cuore di Bari. E preoccupa sempre di più i dipendenti Amtab