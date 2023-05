Turismo e aeroporto del Salento, navette a singhiozzo e pochi collegamenti: l'allarme di Casartigiani

Taranto aprirà la nuova stagione turistica con l'approdo della nave da crociera "Celebrity Cruises", ma il malcontento per i mancati collegamenti con l'aeroporto di Brindisi e i disservizi si fa sentire da più parti. Ne ha parlato il responsabile della commissione servizi "Casartigiani Taranto", Fabrizio Camera, che ha posto l'attenzione su uno dei problemi più scottanti del servizio urbano del capoluogo jonico. Il responsabile ha evidenziato le criticità del servizio navetta che accompagna i viaggiatori all'aeroporto di Brindisi.

I disservizi

Il servizio è «poco pubblicizzato», ha sottolineato Camera. Offre soltanto cinque bus che partono da un'unica fermata, in via Mascherpa, in tutto il giorno dal lunedì al sabato. Un disservizio per una città sempre più turistica, che sta lottando da anni per togliersi di dosso le polveri dell'ex Ilva. «Le tratte spesso non coincidono con gli orari dei voli e costringono i viaggiatori a stravolgere i propri programmi - ha continuato il responsabile di Casartigiani - il servizio di trasporto la domenica non è attivo».

Le criticità

Camera ha elencato la serie di criticità del servizio turistico per l'aeroporto brindisino: fermate non segnalate in nessun modo, nessuna panchina per sedersi e neanche l'ombra di una copertura in caso di condizioni meteo avverse. L'illuminazione è assente mentre nelle vicinanze sono assenti bar e infopoint. I turisti, inoltre, come ha sottolineato sempre Camera, non hanno la possibilità di prendere bus urbani o taxi, non presenti nelle vicinanze della fermata. «Si tratta di piccole accortezze che, agli occhi dei turisti e dei cittadini, alimentano opinioni negative sulla città», ha detto il responsabile.

Le proposte

Da Casartigiani Taranto arrivano le proposte: prima di tutto migliorare il luogo d'attesa, con l'istituzione di un ticket condiviso e un costo unico tra trasporto urbano e viaggio verso l'aeroporto.

Migliorare gli orari dei viaggi è un'altra opzione funzionale per i voli brindisini, così come l'istituzione del servizio navette anche di domenica.

Da dieci anni

Il servizio navette da Taranto all'aeroporto di Brindisi è stato inaugurato dieci anni fa dall'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Negli anni è stato gestito da Ctp, il servizio di trasporto urbano di Taranto e poi è diventato privato.

Ne risente il turismo

«Non possiamo accontentarci del turismo indotto dalle navi da crociera - ha ribadito Camera - dobbiamo essere in grado di sviluppare anche nuove forme attrattive e creare le condizioni affinché i turisti scelgano sempre di più di visitare il nostro territorio e ci tornino con piacere».