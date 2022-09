Truffano un anziano a Taranto e scappano: Bonnie & Clide presi in autostrada

Avevano messo a segno una truffa nei confronti di un anziano a Taranto e a bordo di un'auto, a tutta velocità, stavano tornando a Napoli, ma sono stati intercettati dalla Polstrada sull'A16 Napoli Canosa e arrestati.

Si erano spacciati per nipoti

I due, 22 e 24 anni, si erano fatti consegnare dalla vittima residente nel capoluogo di provincia pugliese 1.200 euro e oggetti e valori in oro e argento dopo essersi spacciati al telefono per un nipote in urgenti difficoltà economiche. Gli agenti della Sottosezione di Grottaminarda (Avellino) in collaborazione con la Squadra Mobile di Taranto li hanno bloccati in territorio irpino. Sottoposti a perquisizione, ben occultata all'interno dell'utilitaria, è stata scoperta l'intera refurtiva che è stata riconsegnata al proprietario. I due sono stati tratti in arresto e trasferiti in carcere ad Ariano Irpino (Avellino).