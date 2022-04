Truffe agli anziani: i carabinieri spiegano alle vittime come difendersi

Mantenere la calma e avvisare subito il 112. I carabinieri spiegano agli anziani come difendersi dalle truffe. I Carabinieri del Comando provincial di Bari non solo hanno stilato un opuscolo per descrivere le tecniche adottate dai truffatori che seguono schemi ricorrenti, ma hanno organizzato una serie di incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie per mettere in guardia gli anziani.

Nei giorni scorsi, nei vari Comuni della provincia Barese, i Carabinieri hanno già effettuato diversi incontri con gli anziani e descritto loro come questi soggetti facciano leva sui sentimenti più profondi e viscerali, come ad esempio l’amore di una madre per i propri figli, dei nonni per i nipoti, per raggirare le loro vittime.

Come nel caso della truffa del finto incidente stradale, dove il truffatore, qualificandosi come avvocato o rappresentante delle forze dell’ordine, prospetta all’ignara vittima che il figlio o il nipote sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro chiedendo una “cauzione” per evitare conseguenze penali. O ancora il pacco ordinato dal figlio o dal nipote, che viene consegnato con urgenza a casa dell’anziano parente a fronte del pagamento di una somma in contante o del finto tecnico che si introduce nell’abitazione col pretesto di procedere al controllo di utenze, approfittando poi della distrazione della vittima per impossessarsi di denaro o preziosi.

Al termine degli incontri, i Carabinieri hanno consegnato un opuscolo informativo, redatto dal Comando Provinciale di Bari, con preziosi e pratici consigli su come prevenire le truffe e invitato gli anziani a comporre il 112 sia in caso di necessità sia anche quando hanno il semplice dubbio di trovarsi davanti a un tentativo di truffa.

La campagna d’informazione continuerà nei prossimi giorni, nei mesi di aprile, maggio e giugno, con incontri e conferenze programmate nei circoli, case comunali, centri parrocchiali e centri di aggregazione nei comuni di Bari, Palo del Colle, Modugno, Sannicandro di Bari, Bitetto, Bitonto, Grumo Appula, Bitritto, Toritto, Polignano a Mare, Mola di Bari, Conversano, Alberobello, Locorotondo, Monopoli, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Putignano, Turi, Sammichele di Bari, Molfetta, Corato, Terlizzi, Adelfia, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano.

Uno degli incontri organizzati dai carabinieri

In particolare, i prossimi incontri sulla città di Bari sono stati fissati l’8 aprile 2022, alle ore 17:00, presso la Chiesa del SS Redentore - zona Libertà, nonché il martedì di ogni settimana dei mesi di aprile e maggio, dalle ore 09:30 alle ore 11:00, presso la Chiesa della Resurrezione - zona Japigia.