Decine di tartarughe schiacciate dalle auto sulla litoranea: il video virale sui social

Qualche giorno fa, a San Pietro in Bevagna (Manduria), località marittima della costa tarantina, delle piccole tartarughe marine - della specie Caretta caretta - «hanno preso la direzione sbagliata finendo sulla strada». Queste le parole di Pasquale Salvemini - esponente Wwf - che ha pubblicato un video per denunciare l'accaduto.

La causa dell'accaduto

Da quanto si evince dal video sembrerebbe che le tartarughe appena nate, provenienti da un nido non censito, abbiano sbagliato la direzione verso cui camminare. L'ipotesi vagliata dai volontari individua l'inquinamento luminoso come la causa dell'evento. Dopo la schiusa, le tartarughe si muovono in direzione della luce riflessa della luna sulle acque del mare. A causa dei lampioni presenti sulla strada, le tartarughe si sono dirette verso le automobili che transitavano sul posto, finendo schiacciate dagli pneumatici.