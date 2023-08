Tartaruga dotata di Gps liberata in mare: sarà monitorata

È tornata a nuotare in mare Agostina, la tartaruga "tecnologica" dotata di Gps per monitorare tutti i suoi movimenti. La caretta caretta è stata "liberata" rimessa in acqua presso la spiaggia “Lido dell’Ancora”, sul litorale costiero sud, a metà tra Porto Cesareo e Nardò, arenile ricadente nella “Zona A” della Riserva Nazionale jonica. Si tratta di un esemplare recuperato nelle acque dello Jonio qualche mese addietro.

La storia di Agostina

La Caretta caretta, infatti, fu avvistata a fior d'acqua in evidente stato di difficoltà da un pescatore di Porto Cesareo che ha allertò il personale dell’Amp Porto Cesareo facendo scattare così il protocollo di salvataggio.

La tartaruga fu affidata al “Centro di recupero Tartarughe” di Torre Guaceto dove, alla bella Agostina, sono state prestate cure importanti, attente e mirate, che poi hanno portato alla sua completa guarigione.

E così che Agostina oggi ha avuto la sua giornata di festa sancita da ritorno all’amato Jonio, circondata dall'affetto di tanti. Il rettile è stato rimesso in acqua sotto l’attenta visione dell’esperto biologo faunista dottor Giacomo Marzano, che di fatto ha seguito l’intero iter di recupero dell'animale. Il rilascio a mare della tartaruga è stato preceduto dall’installazione sul suo dorso di un dispositivo Gps che consentirà di monitorarne spostamenti e comportamenti.