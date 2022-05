Paura per una sparatoria a Tramontone. Gambizzato in strada un tarantino di 24 anni

Lo hanno ferito a colpi di pistola mentre si trovava in via Mediterraneo, a Tramontone borgata periferica di Taranto. La vittima è un tarantino di 24 anni. Il malcapitato è stato ferito dai sicari alla caviglia e alla coscia sinistra mentre questa mattina si trovava nei pressi di alcuni impianti sportivi. Dopo la sparatoria la vittima è stata soccorsa e condotta in ospedale. Sul posto i rilievi degli uomini della squadra Mobile e degli esperti della Polizia Scientifica.

APPROFONDIMENTI BARI Colpi di pistola durante i festeggiamenti di San Nicola: terrore al... CERIGNOLA Tre colpi di pistola, gambizzato un 30enne LA SENTENZA Colpito da un proiettile vagante: due condannati per la morte del... IL CASO «C'è una sparatoria». Ma era uno scherzo: due...

La sparatoria

L'allarme in via Mediterraneo è scattato intorno alle 11 di questa mattina. Stando ad una prima ricostruzione, contro la vittima sono stati eplosi cinque colpi di pistola da distanza ravvicinata. Due quelli andati a bersaglio. Il 24enne, infatti, è stato colpito alla caviglia e alla coscia sinistra e si è accasciato sul selciato. Dopo i soccordi è stato condotto in ospedale per le cure del caso.

Le indagini

Sul luogo della sparatoria, non distante da una zona commerciale molto frequentata, sono subito intervenute le pattuglie della squadra Mobile e gli esperti delle investigazioni scientifiche per i rilievi. Cinque i bossoli repertati in strada. E ora è caccia ai responsabili del grave episodio avvenuto in pieno giorno.