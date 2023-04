Intimidazione a colpi di arma da fuoco. Venti proiettili contro la casa di un militare

Nuova intimidazione a colpi di arma da fuoco in Salento. Presa di mira nella notte a Muro Leccese l'abitazione si via Tripoli di un sottoufficiale dell'aeronautica, contro cui alcuni ignoti avrebbero esploso circa 20 colpi di mitra. Un'azione forte, durata pochi secondi. Non si sono registrati feriti, solo danni alla casa e ad un'autovettura parcheggiata in zona. Tanti invece gli interrogativi su cui provano a fare luce i carabinieri.

Le indagini

Nessuna pista è esclusa. I carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Maglie, intervenuti sul posto dopo l'allarme fatto scattare dalle vittime, hanno effettuato i rilievi e ascoltato le testimonianze. Altri elementi utili alle indagini potrebbero giungere dalla visione dei fotogrammi catturati dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona.