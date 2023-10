Allarme furti, sette colpi in pochi giorni. Nel mirino scuole, palasport e negozi

Ladri all’opera e colpi a raffica a Corato. Con un bilancio di sette furti in pochi giorni. Tre intrusioni in una sola settimana nell’asilo nido comunale Belvedere con danneggiamento degli infissi per portare via «oggetti digitali e elettronici», ma anche due furti da pochi spiccioli nel Palasport e nel liceo classico Oriani e un altro, sventato dalla vigilanza privata, al supermercato Despar. Tutti avvenuti nelle ultime due settimane.

La stessa mano dietro i raid

Ad agire potrebbe essere stata una banda composta da più soggetti, forse sempre la stessa, in una città dove l’escalation criminale ha provocato un certo sgomento, ma per il momento non v’è certezza.

Di sicuro, sugli episodi stanno lavorando i carabinieri della Stazione cittadina che potrebbero trarre indicazioni utili da alcune videocamere di sorveglianza. I filmati sono stati già acquisiti e si sta cercando di risalire agli autori, che potrebbero essere persone del posto, visto che si sono mosse dimostrando una certa dimestichezza con il territorio cittadino. Il danno maggiore è senz’altro quello patito dall’asilo nido comunale Belvedere di via Basento, preso di mira tre volte in una sola settimana: l’ultimo episodio mercoledì scorso, quando il personale scolastico, all’apertura della struttura, hanno trovato le aule nuovamente a soqquadro.

«A seguito delle varie incursioni che si sono verificate nelle notti precedenti - il post sulla pagina Facebook - e che sono avvenute anche nella notte trascorsa con la manomissione di tutti i servizi igienici» l’asilo nido è rimasto chiuso. Era già accaduto il 2 ottobre e, prima ancora, il 25 settembre, quando un altro post ha annunciato la prima incursione dei ladri: «I luoghi dei bambini non si toccano! Nell’immagine quotidiana collettiva a cui siamo abituate da anni, gli operatori e i bambini varcano il nido consapevoli di trascorrere giornate meravigliose a misura di bambino. Questa mattina l’immagine incontaminata di un luogo sicuro è stata trafugata. Porte forzate, armadietti in disordine, oggetti digitali ed elettronici mancanti, cucina a soqquadro, prodotti di vario tipo portati via, impronte sul pavimento. È stato toccato un luogo dove i bambini vivono quotidianamente e dove viene assicurata la loro crescita» è stato l’amaro sfogo della società cooperativa che gestisce la struttura. Non hanno, invece, portato granché nelle tasche dei ladri i furti, avvenuti nel corso dell’ultimo weekend, ai danni dei distributori automatici di cibi e bevande del PalaLosito di via don Albertario e del liceo classico e delle scienze umane Oriani di via suor Kowalska. Di sicuro, si sono infilati all’interno dopo aver forzato le rispettive porte d’ingresso in cerca di qualcosa da rubare e andandosene via soltanto con pochi soldi spiccioli. Non è invece riuscito, infine, un altro furto, lo scorso 28 settembre, ai danni del supermercato Despar di via Gravina, dove i malviventi si sono introdotti nell’esercizio commerciale manomettendo una porta e una finestra ubicati sul retro per rubare alcuni cartoni di bottiglie d’olio extravergine d’oliva, ma i loro piani sono andati a monte grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate di Sicuritalia che hanno sventato il colpo. E questo senza dimenticare i furti e gli incendi d’auto, l’ultimo dei quali avvenuto sempre il 28 settembre scorso in via Copernico, due giorni dopo quello registrato in via don Bosco. Un allarme sicurezza, dunque, molto più diffuso di quanto si pensi e di cui probabilmente non si conosce la reale entità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA