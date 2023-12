Sparatoria al Sant'Elia: un uomo ferito alla gamba. Si indaga

Sparatoria in strada. Appuntamento tra conoscenti in viale Antonio Ligabue, al quartiere Sant'Elia di Brindisi, con una pistola al seguito. Un'arma che venerdì sera è spuntata all'improvviso in una zona poco distante dalla piscina comunale e le case popolari facendo fuoco verso la gamba di una persona del posto, rimasta ferita leggermente ma condotta presso il Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino” per gli accertamenti del caso.

Cosa è successo

La ferita d'arma da fuoco non avrebbe leso organi vitali perché il proiettile (di piccolo calibro, a quanto pare) avrebbe provocato solo una ferita superficiale guaribile in un paio di settimane.

L'uomo è poi tornato a casa con una vistosa fasciatura. Per il resto, la vittima non avrebbe visto nulla se non un rivolo di sangue uscire all'improvviso dalla gamba, accompagnato da un forte dolore.

Le indagini

Null'altro dietro questa storia ora in mano agli investigatori della Squadra mobile di Brindisi che, in seguito all'allerta provocata in zona dalla pistolettata, hanno immediatamente raggiunto quel tratto del quartiere in cerca di testimonianze e di altri dettagli per approfondire un caso che al momento rimane misterioso.