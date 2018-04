Taranto pattumiera di Puglia: "Adesso basta con le discariche"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Taranto non è la pattumiera della Puglia». Dura la presa di posizione del M5s nei confronti dell’ente provinciale e del presidente Martino Tamburrano dopo l’autorizzazione all’ampliamento del III lotto della discarica Italcave, che porterebbe la volumetria complessiva dell’impianto di smaltimento rifiuti a 10.823.444 metri cubi. Il sito, collocato tra Taranto e Statte, proprio di fronte alle acciaierie Ilva, è interessato da un aumento di superficie che, denunciano i deputati Giovanni Vianello e Alessandra Ermellino e il consigliere comunale Massimo Battista, «è interamente dentro il territorio comunale» del capoluogo ionico.Per questa ragione chiamano in causa anche l’amministrazione Melucci e lo fanno in conferenza stampa davanti all’ingresso di Italcave, supportati dai portavoce pentastellati Francesco Nevoli, Rosalba De Giorgi, Mario Turco e Gianpaolo Cassese, assenti però per impegni pregressi. Da quegli stessi cancelli entreranno trasportati dai tir «3mila tonnellate giornaliere di rifiuti, di cui 500 urbani» spiega Vianello. E aggiunge che, oltre alla Provincia, «è stata l’agenzia regionale dei rifiuti a richiedere che su questa autorizzazione fosse prevista la clausola per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dai trattamenti meccanici biologici». In venti giorni, ricordano i 5stelle, la Provincia di Taranto ha autorizzato la sopraelevazione della discarica di Grottaglie e l’inceneritore di fanghi da 80mila tonnellate annue a Massafra: il rapporto Ispra 2017 sullo smaltimento dei rifiuti, continua Vianello, indica che la provincia di Taranto è quella in cui vengono smaltiti il maggior numero di quantitativi di rifiuti tra urbani e speciali in Italia. «Ben 1,3 milioni di tonnellate all’anno, su un totale di 1,5 in tutta la Regione, sono smaltite nella sola provincia di Taranto».Appare evidente allora, affonda il neo eletto alla camera, «la volontà politica della Regione e della Provincia: per loro Taranto deve essere la discarica d’Italia. Non è una guerra al campanile ma siamo indignati, quello che sta accadendo è vergognoso». Poi interviene Battista. «Parliamo di un presidente della Provincia, Tamburrano, che è lì per burocrazia ed è scandaloso il fatto che possa continuare a dare autorizzazioni». Sulla stessa linea anche Vianello. «La procedura di Via, come dicono numerose sentenze del Tar e del Consiglio di Stato non è un mero strumento tecnico ma vi è discrezionalità politica perché si realizza la volontà politica».