Taranto, al museo MArTA arrivano la tombola mitologica e tante altre attività

Anche al Museo Archeologico Nazionale di Taranto è tutto pronto per il Natale. Sarà riproposta anche quest’anno la Gift Card del MArTA da regalare anche a chi è lontano e che consente la visita virtuale di uno dei più importanti musei archeologici del mondo, ma sarà soprattutto il ritorno in presenza a impegnare il Museo in attività per grandi e piccini.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, sarà possibile visitare il Museo anche attraverso affascinanti visite guidate – incluse nel biglietto d’accesso del museo - dedicate ai “Capolavori del MArTA”. Un viaggio nel tempo lungo i due piani di esposizione alla riscoperta di culti, civiltà, storie dalla preistoria al Medioevo, passando per gli importanti reperti dedicati alla Magna Grecia e alla dominazione romana.

Una tombola speciale

«È un’emozione poter accogliere al MArTA – spiega la direttrice del Museo tarantino, Eva Degl’Innocenti – le famiglie, le mamme, i papà, i nonni e gli zii, con i loro bambini. È dedicata a loro, infatti, la divertente Tombolata Mitologica che domenica 26 dicembre e giovedì 6 gennaio si svolgerà all’interno del MArTA tra divinità, eroi e creature mostruose. Si giocherà a tombola nelle sale museali e ogni numero estratto equivarrà ad una storia, a un reperto che racconterà ai più piccoli l’avventura del tempo che fu».