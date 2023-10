Simone Cristicchi realizzerà un quadro sonoro per il Museo Archeologico MarTa di Taranto

Simone Cristicchi realizzerà un quadro sonoro per Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto nell'ambito di un progetto dell'Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto. Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto ci sono già le installazioni dei «Quadri Sonori» del maestro Premio Oscar, Dario Marianelli, e del cantautore Achille Lauro. Gli altri quadri sonori sono quello del maestro Remo Anzovino realizzato per la Concattedrale Gran Madre di Dio e quello del Maestro John Rutter, realizzato per la Cattedrale di San Cataldo.

La visita

Ieri pomeriggio Simone Cristicchi ha visitato il Museo MArTA, accompagnato dal maestro Maurizio Lomartire, tra i fondatori dell'ICO Magna Grecia, e da Titti Aresta presidente dell'Orchestra omonima.

Guidato dalla direttrice Claudia Lucchese e dal personale Afav (Assistenti alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza del Ministero della Cultura) ha conosciuto più approfonditamente la Collezione Ricciardi e poi ha visitato i piani delle collezioni permanenti. «Sento la responsabilità di un luogo - ha dichiarato l'artista - che dovrò musicare e sono emozionato come lo sposo prima dell'incontro con la sposa, così parafrasando Dostoevskij dico che siamo noi che abbiamo il dovere di salvare la bellezza e non solo viceversa. Gli artisti lo devono fare recuperando anche lo spirito della musica, lo spirito dell'arte in generale che è libera dalle logiche del mercato, dai numeri e dalle classifiche». Nell'elaborazione del «Quadro Sonoro» Cristicchi ha già annunciato che si è avvarrà della collaborazione del Maestro Valter Sivilotti.