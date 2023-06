Bowie, Mercury, Turner: arriva la mostra di Mark Allan, il fotografo del rock

Da David Bowie a Freddie Mercury, fino a Tina Turner e Paul Mc Cartney, a Taranto, all'interno della biblioteca civica Pietro Acclavio arrivano gli scatti rock di Mark Allan nella mostra "It's (not) only rock'n roll", visitabile per tutta l'estate, a partire dal 9 giugno fino al 10 settembre. Tra le fotografie si ripercorrerà la carriera dell'autore che nel corso di trent'anni di carriera ha immortalato i grandi della musica rock internazionale.

L'esposizione a Taranto

La mostra rientra all'interna dell'ambito del Map Festival, ideato e organizzato dall’Orchestra della Magna Grecia con la direzione artistica di Piero Romano e Gloria Campaner.

La manifestazione tarantina, fin dal 1 giugno, sta cercando di creare dei legami tra musica e architettura.

In contemporanea con quella bolognese

Le foto esposte a Taranto sono una parte di quelle che saranno visitabili a Bologna. A inaugurare l'esposizione, in collaborazione con il museo internazionale e la bibioteca della musica, sarà Eva Degl'Innocenti, sarà la direttrice dei musei civici della città delle due torri, Eva Degl'Innocenti, già direttrice del museo archeologico MArTA di Taranto.