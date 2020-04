"Mandatemi le vostre foto, le esporrò in chiesa durante la messa"

Don Giancarlo a una Settimana Santa senza fedeli in chiesa proprio non ha voluto arrendersi. Così ha escogitato una soluzione che, in qualche modo, coinvolge i fedeli della sua parrocchia anche in questi giorni di isolamento. L'idea della "presenza" è stata risolta dal parroco di Maria SS.Immacolata a San Giorgio Jonico nel modo più semplice possibile in questo momento di distanziamento sociale: don Giancarlo Ruggieri lo ha chiesto ai propri parrocchiani che incontra sui social anche attraverso la diretta streaming della celebrazione eucaristica, in un modo alquanto "originale" : "mandatemi le vostre foto e le affiggerò in chiesa durante la messa del giovedi santo". "La risposta è stata straordinaria - ci ha raccontato - siamo arrivati a quasi 150, sono sul punto di stampare tutte queste foto e collocarle in chiesa cosi che io possa vedere i volti di coloro che spero seguino la celebrazione in diretta su Fb. Mi sono arrivate testimonianze autentiche, è un modo di sentirsi ancora più vicini, qualcuno ha accompagnato la sua foto con messaggi che mi hanno commosso". Anche per i sacerdoti celebrare la Santa Messa nelle condizioni che sono state richieste, non è facile, ma questa esperienza sembra avere dato uno slancio creativo che appare piuttosto diffuso. "E' chiaro - sottolinea don Giancarlo - che si tratta di un modo sobrio e sentimentale di non sentirsi soli e distanti, la preghiera e la partecipazione al Mistero della Morte e Resurezzione di Cristo, restano intatti, ma nell'emergenza abbiamo bisogno tutti di darci una scossa ed essere ottimisti, guardare oltre e anzi vivificare anche in questo momento cosi drammatico la nostra esperienza di credenti". © RIPRODUZIONE RISERVATA