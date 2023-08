Carlantino, in mostra 100 anni di volti e di storie in 100 fotografie. L’appello: un nome a chi non è ancora stato riconosciuto negli antichi scatti

A Carlantino, piccolo Comune in provincia di Foggia, è stata inaugurata la mostra dal titolo "Ci vediamo ieri. Paesaggi, volti e tradizioni del secolo scorso", con 100 anni di volti e di storie in 100 fotografie. «Un tuffo al cuore. Un viaggio indietro nel passato - sottolinea l'amministrazione comunale - attraverso 100 anni di fotografie che ripercorrono la biografia collettiva di una comunità, attraverso meravigliose immagini in bianco e nero».

Gli scatti esposti

I cortei matrimoniali, le foto di interi gruppi familiari in posa davanti alla macchina fotografica, le scolaresche del '900 con le maestre e gli alunni, le compagnie di giovani, i costumi del tempo con lo sfondo delle antiche insegne, dicono dall'amministrazione comunale.