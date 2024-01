Miss in costume fotografate nel centro storico di Cerignola, polemica sul calendario "istituzionale"

Il calendario della discordia: fanno discutere i 12 scatti del calendario istituzionale del 2024 del comune di Cerignola. Il motivo? A fare compagnia a cittadini di Cerignola sono gli scatti delle aspiranti Miss Italia Puglia fotografate all'interno della Terra Vecchia nel reportage fotografico realizzato dalla "Belviso Fotografi dal 1924" in occasione dei 100 anni di attività. Nasce così "Miss in Terra Vecchia 2024", ma è subito polemica.

Il concorso



Le foto sono state scattate l'estate scorsa quando una tappa del concorso di bellezza si è svolta proprio a Cerignola. La polemica: le immagini riportano le giovani Miss in costume. Una questione di opportunità e di messaggio che la città vuole lanciare.

Sull'argomento è intervenutol segretario cittadino di Fratelli d'Italia Gianvito Casarella. «Non mi scandalizzo - sottolinea Casarella - ma lo trovo anacronistico e di dubbio gusto. Neppure la RAI, che oggi compie 70 anni, trasmette più concorsi di bellezza. Sinceramente, dovendo metterci lo stemma della città, avrei evitato e puntato su altre "bellezze" di Cerignola, con qualcosa di più moderno e realmente promozionale.

L'assessore Bruno

Per questo genere di cose ci sono già social e simili. E poi - chiosa Casarella - fanno tutte le femministe a sinistra, a cominciare dalla presidenta del consiglio comunale e le assessore».

A chirire la posizione dell'amministrazione comunale, l'assessore alla Cultura e sport Rossella Bruno: «"Miss Italia in Terra Vecchia 2024” non è il calendario istituzionale della Città di Cerignola per il 2024. La precisazione è necessaria - continua Bruno - spero sufficiente, a sgomberare il campo da polemiche politiche fondate sulla pretesa di oggettivare il gusto personale». A luglio dell'anno scorso fu chiesto all'amministrazione di patrocinare e contribuire all’organizzazione dell’evento di Miss Italia e alla realizzazione del calendario. «Nessuno si scandalizzò per lo spettacolo in piazza, era luglio 2023; perché tanto scandalo ora»? commenta l'assessora. «Come amministratrice, apprezzo l’iniziativa di promozione della bella e storica Terra Vecchia realizzata con gusto e garbo da uno storico e blasonato studio fotografico cerignolano» .