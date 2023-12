Dalle mostre al concertone, a Bari un mese fitto di eventi per Natale: «Ma servirebbe più dialogo»

Per l'intero mese di dicembre e inizio gennaio, Bari si immergerà nelle festività natalizie con tante attrazioni e un ricco calendario di appuntamenti che quasi ogni giorno vestirà a festa il centro della città e non solo. Mercatini, spettacoli di luce e a teatro, villaggi di Natale ed eventi per grandi e piccini si articoleranno nel cuore di Bari; ma sono anche tanti gli eventi nelle periferie. Si tratta di attrazioni diversificate per target e tipologia, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo per età, consumi e interessi culturali. Una offerta, tra l'altro considerata "interessante" anche dagli esponenti delle attività commerciali.

I commercianti

«Siamo sempre favorevoli quando la città si arricchisce di eventi - racconta infatti Carlo Saponaro, non solo imprenditore barese con due attività in via Melo e in via Imbriani, ma anche presidente Federmoda Confcommercio Bari e Bat -.

Portare lustro alla nostra Bari attraverso contenuti culturali di questo livello e valorizzare in tal senso il nostro territorio non può che avere un ritorno positivo». Della stessa opinione anche Vito Scalera, presidente Fipe Confcommercio: «Tutto quello che viene organizzato per rendere più attrattiva la città è sempre ben accolto. Il sindaco e l'amministrazione comunale - aggiunge - hanno reso Bari migliore negli ultimi anni, considerando anche il picco del turismo registrato».



C'è solo un aspetto che Saponaro intende sottolineare: «Auspico per il futuro - dice - un maggiore dialogo tra l'amministrazione comunale e le attività economiche. Le due parti - chiarisce - potrebbero cooperare di più: tutti gli eventi culturali devono infatti essere di supporto all'economia della città stessa. Il calendario - continua - non deve creare turbative al flusso economico, ma accrescerlo e sostenerlo, così che tutti ne siano soddisfatti».

Il presidente di Federmoda si riferisce in particolare ai disagi legati al traffico, ai parcheggi e alle limitazioni alla circolazione dei veicoli che , dice, «potrebbero provocare inconvenienti alle attività commerciali" soprattutto nel centro della città. Il calendario già ieri prevedeva alle 18 l’evento inaugurale di “Christmas in Wonderland», il villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto con l’arrivo di Babbo Natale che ha dato ufficialmente il via al cartellone di eventi natalizi del Comune. Ci sono stati elfi, cantastorie e artisti circensi che si sono esibiti in una parata a tema natalizio, accompagnati da una colonna sonora interpretata dalla cantante barese Emiliana Maniglio, mentre i pattinatori del gruppo Asd Cassandra si sono esibiti sui pattini a rotelle.

Il calendario

Ricco anche il calendario dei giorni a venire. Si va dagli spettacoli della stagione comunale di prosa nel teatro Piccinni agli appuntamenti con la lirica al Petruzzelli. Quindi il 15 dicembre al teatro Piccinni è in calendario 'Omaggio a Scotellaro' con Nichi Vendola e Carmela Vincenti.



Il 16 e il 17 dicembre 'Il fantasma' di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli e il 26 e 27 dicembre lo spettacolo 'Non mi trovo' di Pinuccio. E poi ancora sono attesi i concerti gratuiti del festival interetnico Soul Makossa (il 15 dicembre presso la chiesa san Nicola a Torre a Mare, il 17 dicembre a san Giuseppe Madonnella e il 5 gennaio al Redentore Libertà). Si va poi dalla mostra del talentuoso Rinioli al Museo Civico, alla XV edizione del premio internazionale di danza “San Nicola” (19 dicembre), dalle visite guidate gratuite nei luoghi della memoria antifascista di Bari (17 dicembre), alle 'Lezioni di storia' degli editori Laterza (10 e 17 dicembre) e all’esposizione di opere d’arte interattive nell’ex mercato del pesce, fino alla festa di Capodanno in piazza Libertà. Ermal Meta, Coez e Frah Quintale saranno i protagonisti del concerto con il quale la città darà l’addio al 2023 e il benvenuto al 2024. P

er il secondo anno, Bari non sarà la protagonista del Capodanno di Canale 5, ma non per questo l’amministrazione comunale ha rinunciato ad un evento ormai entrato nel cuore dei baresi.