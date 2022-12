Salento, rubate scarpe e mutande di Babbo Natale dalle installazioni nel borgo

Hanno rubato perfino “i vestiti” di Babbo Natale e i suoi scarponcini! È successo a Taurisano, nel Basso Salento, qualche giorno fa. Il borgo era stato addobbato a festa per la seconda edizione del “Natale dei desideri” su iniziativa della pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed altre associazioni del luogo.

In particolare, in via Venezia, erano stati stesi i vestiti degli elfi e di Babbo Natale, un gesto simbolico che preparava piccoli e grandi all’avvento di Santa Claus se non fosse che, mutandoni e scarponcini sono spariti nel nulla.

Riacquistati e "installati" subito dopo

Con molta probabilità si è trattato di un atto vandalico o di una trovata di cattivo gusto che non ha fatto demordere gli organizzatori i quali hanno provveduto immediatamente ad acquistare un altro paio di mutandoni e dei nuovi scarponcini per completare l’installazione artistica.

Sempre a Taurisano la pro loco, in collaborazione con il comitato genitori G.C Vanini, ha realizzato il bosco dei desideri un posto magico arricchito da porte minuscole, elfi e gnomi.

“Siamo felici di aver realizzato qualcosa di bello per la città” fanno sapere dalla pro loco, “Questo gesto ci dispiace e ci colpisce ma non cancella lo spirito della festa che ha visto scendere in piazza tanta gente per abbellire scorci e strade. I genitori laboriosi hanno realizzato un gigantesco pan di zenzero e una macchina biscotto porta regali oltre ad altre installazioni che resteranno fisse per tutto il periodo natalizio”.